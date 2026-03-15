Cada vez más jóvenes japoneses prefieren practicar idiomas sin que nadie los escuche cometer errores. La inteligencia artificial se ha convertido en el profesor perfecto para una generación que teme equivocarse en público



Un estudio revela que el 86% de la Generación Z en Japón evita interactuar con profesores o compañeros cuando aprende idiomas. En una cultura donde el error puede generar vergüenza social, los sistemas de IA ofrecen algo inesperadamente valioso: práctica constante, paciencia infinita y la tranquilidad de no ser juzgado.

Nota original en: GIZMODO