Ca7riel y Paco Amoroso estrenaron un nuevo tema, titulado «Goo Goo Ga Ga», y esta vez el invitado especial para el videoclip fue el actor y músico estadounidense Jack Black.

El lanzamiento sucede unas semanas después de su tema junto a Sting y funciona como otro anticipo de su próximo álbum, Free Spirits, que tiene fecha de salida prevista para el 19 de marzo.

El videoclip introduce a Black junto a Ca7riel y Paco en el ficticio “Free Spirits Wellness Center”: los tres aparecen con mamelucos y electrodos en la cabeza, dando vida a personajes inspirados en la ciencia ficción.

El álbum “Free Spirits” está previsto para el 19 de marzo y constará de 12 canciones. El proyecto se concibe como un “programa de recuperación”, reflejando la transformación interna vivida por el dúo y extendiendo esa experiencia al público a través de la música. ​ ROSARIOPLUS