Durante el 2024, el Ejército israelí destruyó completamente 815 mezquitas en la Franja de Gaza, según señaló un informe del Ministerio de Asuntos Religiosos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Los gazatíes, tras perder la mayoría de ellos sus casas o tras ser forzosamente desplazados, han encontrado en escuelas, mezquitas y en esta iglesia católica, lugares a los que acudir para refugiarse de las bombas israelíes, que han causado 58.000 víctimas mortales.

El presidente Petro ha subrayado que “hice la conferencia del grupo de la Haya en Bogotá, compuesto por 30 naciones, que sacó unas conclusiones que pondrán a la prensa y la justicia colombiana a definirse a favor o en contra del genocidio. Ya el nuevo papa se ha pronunciado”.

Efectivamente, el papa León XIV le solicitó este viernes (18.07.2025) al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un alto al fuego y el fin de la guerra en Gaza, así como protección a los lugares de culto y a los fieles, en una llamada telefónica, un día después del bombardeo a la única parroquia católica de la Franja de Gaza. Entre los heridos figura Romanelli, al que el papa Francisco le telefoneaba todos los días desde que comenzó la invasión israelí contra la Franja. «Durante la conversación, el Santo Padre renovó su llamado para que se revitalice la acción negociadora. Expresó nuevamente su preocupación por la dramática situación humanitaria de la población en Gaza, cuyo precio desgarrador lo pagan especialmente los niños, los ancianos y los enfermos», informó la Santa Sede.

Grupo de La Haya buscará impedir el suministro de armas a Israel

El Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica, endureció este miércoles 16 de julio su posición frente a la guerra en la Franja de Gaza y acordó en su reunión ministerial, celebrada en Bogotá, seis acciones para impedir el suministro de armas y municiones a Israel y bloquear la financiación a sus actividades militares.

Desde la cumbre ministerial han señalado que esto es solo el principio de un proceso que tiene como objetivo pasar de la condena, de la retórica, a la acción, para detener la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que deja ya más de 58.000 muertos y que el grupo califica de «genocidio».

Tras dos días de conversaciones en las que participaron representantes de más de 30 países, los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Cuba, Malasia, Namibia, Sudáfrica, Indonesia, Irak, Libia, Nicaragua, Omán y San Vicente y las Granadinas suscribieron la declaración del Grupo de La Haya al considerar que Israel pone en riesgo la seguridad y la paz de Medio Oriente. El Grupo de la Haya fue creado en enero pasado por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica para unir posturas ante la crisis humanitaria en Gaza. Sus integrantes se comprometieron, entre otras cosas, a hacer cumplir las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra. “Impedir el suministro o transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y equipos de doble uso a Israel, según proceda», reza el documento final.

Además, señala que su decisión busca garantizar que sus industrias «no contribuyan con los medios que permitan o faciliten el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del Derecho Internacional».

El objetivo también es impedir «el tránsito, atraque, prestación de servicios a buques en cualquier puerto si procede dentro de nuestra jurisdicción territorial» que lleve «armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y equipos de doble uso a Israel». Por último, garantizar que se investiguen «los crímenes más graves bajo la ley internacional» y buscar «justicia para todas las víctimas» en los territorios palestinos.

Los impulsores de esta iniciativa señalaron que varios Estados se podrían añadir en las próximas semanas cuando estudien cómo encajar esta declaración con sus legislaciones nacionales.

Desde el inicio de la agresión israelí en octubre de 2023, América Latina ha desempeñado un papel clave en la denuncia del genocidio palestino. Países como Colombia, Brasil, Bolivia, México y Chile han llamado a consultas a sus embajadores en Tel Aviv, han suspendido tratados de cooperación militar o se han sumado a acciones ante la CIJ.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha calificado la ofensiva israelí como una “nueva Nakba” y reiteró que Colombia se mantendrá del lado de la causa palestina. Por su parte, el canciller venezolano Yván Gil, presente en la reunión en Bogotá, subrayó que la solidaridad con Palestina forma parte del legado histórico del chavismo internacionalista. El ministro de Exteriores del gigante carioca, Mauro Vieira, confirmó que Brasil se unirá formalmente a la denuncia de genocidio de Sudáfrica contra el régimen israelí ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El diputado español Enrique Santiago, ha destacado que “por primera vez, España y China participan en una reunión del grupo”. El vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, nieto de palestinos y figura clave en la política exterior colombiana, ha sido enfático al señalar que Israel no solo ha creado una crisis humanitaria en Gaza, sino que ha bloqueado deliberadamente la asistencia internacional, dejando a la población palestina en un estado de vulnerabilidad extrema. «Colombia sostiene que Israel ha incurrido en escaladas que han puesto a la población palestina en una situación imposible», declaró Jaramillo ante la CIJ el 25 de mayo de 2025. «Este país ha impuesto serios impedimentos para que organizaciones internacionales y Estados puedan cumplir con sus obligaciones de asistencia. Israel ha hecho que Palestina quede exclusivamente bajo su poder, obstaculizando el trabajo de las agencias humanitarias, que son la única protección para una población que enfrenta guerra, destrucción y la negación de derechos básicos como la salud y la educación».

Zane Dangor, Secretario General del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, llamó a un bloqueo de Estados al envío de municiones hacia Israel para detener la “tendencia genocida”.

«Ninguno de nosotros debe ser cómplice de este hecho irreparable. Debemos llevar a los responsables ante la justicia para construir un mundo más pacífico y justo. Las acciones ilegales de Israel lo han hecho posible, y cuando digo ‘nosotros’, me refiero a los Estados, a los Estados miembros, que hemos quedado incapacitados para actuar frente a estas violaciones. El genocidio, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de apartheid no son conceptos complejos: son, sencillamente, ilegales. No quiero detenerme demasiado en esto, pero es importante recordar que las medidas derivadas de estas opiniones no están sujetas solo al debate de los próximos dos días. Esta opinión proporciona el fundamento jurídico para la resolución de 2024, que nos recuerda que estamos legalmente obligados a no condonar estas acciones “, afirmó el representante del gobierno de Sudáfrica.

El médico palestino Thaer Ahmed dio su testimonio sobre lo que ha visto en Gaza, afirmando que las cifras están infravaloradas y no reflejan a cabalidad la situación en Gaza, y ha denunciado que 1.500 miembros del personal médico palestino, han sido asesinados por Israel.

«Déjennos entender qué significa cuando se habla de la inadmisión y el corte del suministro de agua como herramienta de guerra. Imaginen que es su hijo uno de los diez niños que fueron asesinados mientras hacían fila para recibir agua embotellada hace unos días. ¿Les parecería esto un simple ‘error técnico’? ¿Podrían seguir adelante sin reconocer la injusticia cometida contra su niño? Hace apenas dos días el director del hospital federal más grande, advirtió: ‘Se me está acabando el alimento infantil. Estoy empezando a racionarlo y tengo seis neonatos prematuros en incubadoras’. Imaginen que ustedes fueran los padres de esos seis bebés. Déjenme decirles lo que sucede cuando a un niño prematuro se le priva de lo que necesita: tiene que luchar por mantenerse con vida», contó Ahmed.

Yo logro saludar personalmente al embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, en norte de la Cancillería. El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour (Ramala, 78 años), se ha convertido, sin quererlo, en una de las caras del calvario de la guerra. Durante su discurso ante el Consejo de Seguridad, a finales de mayo, el diplomático rompió a llorar cuando hablaba de la muerte de los niños en Gaza. La imagen dio la vuelta al mundo y escenificó el sufrimiento emocional de cientos de miles por la operación militar de Israel en la Franja.

“Cuando estaba hablando, estaba pensando en mis nietos, que son muy jóvenes. No podía soportar el dolor de pensar en los niños que están siendo asesinados frente a nuestros ojos, que son bombardeados cuando están buscando un poco de agua para beber. Supongo que, entre más viejos, nos volvemos más emocionales. Desde ese momento, muchos colegas se refieren a esa imagen, lo que quiere decir que les conmovió. Y me agrada haber conseguido transmitir el dolor de nuestro pueblo en ese momento dramático”.

Es conmovedor el mensaje del embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour: “Los últimos 21 meses [desde que inició la guerra] han sido los más dolorosos y difíciles de mi vida. Espero que, una vez que detengamos esta guerra genocida, el pueblo palestino no vuelva a vivir esta pesadilla nunca más, especialmente nuestros niños. Estos 21 meses me han parecido más largos que 21 años. Lo ha dicho el mismo secretario general de la ONU: Gaza es el infierno en la tierra, es un cementerio de los niños y el lugar más peligroso de la tierra. Lo que queremos un entorno en el que los niños puedan jugar en las playas de Gaza, volar cometas, ir a las escuelas y soñar en grande”.

Durante la instalación de la Conferencia Ministerial sobre Palestina en Bogotá, la relatora especial de Naciones Unidas para territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, hizo un llamado a “cortar todos los lazos con Israel”.

“Quiero ser muy clara: es el momento de cortar lazos con Israel completamente. Cortar lazos solo con los componentes que están en el territorio ocupado, sería solo tratar los síntomas. Es imposible separar la economía y la política de Israel de la ocupación (…) entre más tiempo los Estados sigan involucrados con Israel crece la complicidad. Ahora que la economía gira entorno al genocidio ya no hay un buen Israel y un mal Israel”.

“Quiero que consideren este momento como si estuviésemos sentados en 1990 hablando del Apartheid en Sudáfrica. ¿ustedes hubiesen sugerido sanciones selectivas para los perpetradores o habrían reconocido el sistema criminal y delictivo de todo el sistema? La comparación es una evaluación fáctica de los hechos, esto es lo que significa medidas concretas”, cerró Albanese. La mención de la lucha mundial en contra del Régimen segregacionista de Sudáfrica me lleva a la marcha de oposición a la Fiera mundial del Oro en Vicenza-Italia (el salón más grande de Europa dedicado a la orfebrería y la joyería, famoso por el boicot del oro surafricano que derrocó el régimen del apartheid) , cuando participé -yo tenía 17 años, en junio de 1990.

“La posición de Colombia es histórica”, dijo a RCTV, Francesca Albanese sobre el genocidio en Palestina

“La posición de Colombia es histórica”, dijo en Noches de Opinión de la televisión pública RCTV, Francesca Albanese.

Francesca Albanese hace un llamado para que el mundo deje de solo mirar, mientras los palestinos viven bajo el terror del exterminio, afirmando que: “Desde el comienzo se trató de una limpieza étnica. He tratado de crear conciencia en la comunidad internacional y no funciona, los países de occidente, la minoría global, siguen anclados en la protección de Israel”. “Antes no teníamos esas imágenes en nuestra vida en tiempo real y 24 horas de cada día, pero este genocidio que ha sido armado, defendido políticamente por algunos países, ha sido un punto de inflexión porque hay millones de personas que lo han visto y se han dado cuenta de que es algo espantoso y que no se puede tolerar”, y se preguntò, “¿cómo así que aquellos que están en el poder, que tienen la obligación y la responsabilidad moral de protegernos, están permitiendo que esto se le haga a niños -17.400 niñas y niños asesinados desde octubre de 2023?”.

«Las seis medidas concretas acordadas por doce de ustedes reflejan la valentía que tuvieron ayer (durante la primera jornada de la reunión ministerial del Grupo de La Haya), no son únicamente medidas, sino que son salvavidas para las personas que están siendo atacadas sin cesar», expresó Albanese.

Reunión del Grupo de La Haya, durante su declaración inaugural en La Haya (Países Bajos), el 31 de enero de 2025. / The Hague Group



Complicidad de las multinacionales

La relatora especial de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Albanese ha instado a decenas de empresas multinacionales a dejar de hacer negocios con Israel. En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Francesca Albanese advirtió a las compañías de que se arriesgan a ser cómplices de crímenes de guerra en Gaza y la Cisjordania ocupada al participar en lo que describió como «una economía del genocidio». Alega que el conflicto con Hamás ha servido como campo de pruebas, sin rendición de cuentas ni supervisión, para nuevas armas y tecnología.

Israel ha rechazado su informe, que considera «infundado» y del que asegura que «entrará en el basurero de la historia».

El presidente Petro ha subrayado que “hice un decreto presidencial prohibiendo la exportación de carbon a Israel porque se usa para hacer bombas que matan niños en Gaza.

Las empresas Glencore, suiza, y Drumond, comprometida con la muerte de sindicalistas del Cesar, decidieron continuar la exportación. El 60% del carbón que usa Israel, en la preparación de las bombas genocidas proviene de estas empresas. Le solicito al pueblo Suizo, y a la justicia de Colombia procesar, por ayuda al genocidio a los administradores de estas empresas”, denunció el presidente progresista Petro.

«Todo tiene que ver con los intereses económicos. El colonialismo y los asentamientos siempre han sido habilitados por intereses privados, compañías que se enriquecen a través de la explotación. Latinoamérica ha sido también un sitio de depredación», concluyo Francesca Albanese.

Críticas a la Unión Europea

En una rueda de prensa, la relatora Albanese arremetió contra la Unión Europea (UE), a la que acusó de dejar de lado «el derecho a la vida» de los habitantes de Gaza por conveniencia política y económica.

«Está claro que la Unión Europea (…) está dejando de lado el derecho a la vida, realmente el derecho a la vida, la mera vida, de millones de personas», señaló Albanese, quien instó a los Estados miembros a no eludir sus obligaciones internacionales y a detener «la masacre de civiles y la limpieza étnica en Palestina».

«En el grupo de La Haya hemos propuesto medidas concretas, como detener las transferencias de armas, que no haya lugar para la impunidad… Es un comienzo, si consideramos lo que hizo la Unión Europea: se han negado a suspender su asociación, son cómplices de lo que está haciendo Israel», agregó Francesca Albanese.

«La posición de Colombia es histórica. El Reino Unido, Francia, Italia han continuado defendiendo el derecho a defenderse a Israel, ¿y dónde está el ejército de Palestina? El presidente Gustavo Petro ha ayudado, junto a otros presidentes, a cambiar la narrativa de este genocidio», enfatizo Francesca Albanese. Albanese, abogada de nacionalidad italiana, fue sancionada el pasado 9 de julio por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien la acusó de «antisemitismo descarado» y de realizar una «campaña» contra Israel. La relatora de la ONU calificó esa sanción como «la culminación de un acoso innecesario», aseguró que «se han pasado de la raya» y que violan la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de la ONU.

Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados.

‘Occidente se inscribe en una continuidad colonial’: eurodiputada Rima Hassan

Yo he acompañado en la conferencia “El Sur Global por Palestina: solidaridad desde Colombia”, del día 15 de julio en el Museo Nacionaly en la marcha frente a la Cancillería del día 16 de julio, a la diputada europea francesa Rima Hassan, de origen palestino, 33 años.

La eurodiputada de la Francia Insumisa nació en un campamento de refugiados palestinos cerca de Alepo, en el nordeste de Siria. Pocos meses después del inicio de la guerra de Gaza, Hassan dejó su trabajo en la Corte Nacional del Derecho al Asilo y se dedicó en exclusiva al activismo pro-palestino. Entonces, creó la asociación Action Palestine France y tuvo un rol destacado en las protestas durante el otoño de 2023.

“Chicas y mujeres jóvenes, cuando seáis mayores, intentad ser como Rima Hassan”. Jean-Luc Mélenchon, principal referente de la Francia Insumisa que en las últimas elecciones parlamentarias logro conquistar el 30% del electorado francés, elogió con estas palabras a una de las eurodiputadas más mediáticas de la izquierda francesa que tiene 400.000 followers. Eran las diez de la noche del 12 de junio de 2025 y hacía pocos minutos que había llegado Hassan a la Plaza de la República en París, frente a 100.000 manifestantes. Esta representante franco-palestina ya era una influyente figura en el espacio progresista galo. Y su relevancia ha crecido tras formar parte de la Flotilla de la Libertad, interceptada en alta mar en un acto de piratería del ejército israelí; fue secuestrada por 4 días por Israel: «Fui esposada de pies y manos».

Rima Hassan tiene un carisma impresionante: es la cara de la más joven generación de la izquierda francesa. Acompaño Rima en el Museo Nacional de Bogotá, entre selfie y abrazos con las jóvenes militantes del Pacto Histórico.

Llamo Rima en la frente de la Cancillería para unirse a la marcha de la sociedad civil internacional realizada el miércoles 16 de julio, para respaldar las conclusiones del grupo de La Haya. Me reconoce y se une a la marcha; alrededor hay muchas escoltas presidenciales por la presencia de Petro. Los manifestantes gritan: “Las niñas de Gaza no son una amenaza. Palestina Libre”. Un escolta presidencial tiene en la mano un armamento muy sofisticado, parece una gran mesa cerrado en la mitad: es un inhibidor de drones, considerando los graves problemas de seguridad que tiene Petro.

Pero la eurodiputada Rima Hassan no se preocupa del inhibidor de drones, sigue adelante con su intervención llena de pasión, de sonrisas, de foto con V de victoria, orgullosa de su Palestinian jacket de Bethlehem (Taqsireh), del 1932, que es más antigua del Estado de Israel.

Para Rima Hassan, la declaración de Bogotá contiene «seis medidas concretas que acordaron para poner fin a la impunidad de Israel marcan un punto de inflexión histórico para el pueblo palestino».

En ese sentido, Hassan criticó a «los países europeos» porque considera que «no son los garantes del derecho internacional, sino de un orden mundial que quieren colonialista, racista y opresor».

«No es el derecho internacional el que no consigue poner fin al genocidio, sino la voluntad política de los Estados de aplicarlo», alertó.

La eurodiputada palestino-francesa Rima Hassan, afirmó que se debe denunciar “la continuidad de la complicidad” que hay alrededor de la ofensiva israelí y de quienes no han tomado acciones.

Además, destacó los esfuerzos “de una dinámica que viene del sur global, que es un cambio para la causa palestina y que impone una nueva relación de fuerzas en la comunidad internacional”.

Dejó en claro que Occidente, “mayoritariamente cómplice, se inscribe en la continuidad colonial apoyando al régimen israelí”. Mientras «que el sur global, formado por Estados antiguamente colonizados», se «reconoce en el relato y la experiencia palestina y quiere apoyar a este pueblo con base en el Derecho Internacional”.

En cuanto a los persistentes ataques del Ejército israelí en esta parte del mundo, la eurodiputada francés Rima Hassan advirtió que la búsqueda del cese al fuego ha sido un proceso bastante lento.

“Los países más poderosos del mundo son, sin duda, aliados de Israel y a pesar de que el derecho internacional se debería respetar en un momento como este, aplicarlo ha resultado muy difícil”, sostuvo.

También aseguró que otro elemento que ha sido clave en esta guerra ha sido la inacción histórica respecto a los hechos: “El régimen de apartheid y el bloqueo a Gaza que terminó por convertir esta región en una prisión a cielo abierto nunca recibieron la censura o las sanciones que deberían haber recibido por parte de los países del mundo”. Así, advirtió que se permitió que pasaran los años y, ahora, se está tratando es de recuperar el tiempo perdido”.

Rima Hassan, desde el Museo Nacional de Colombia ha agregado:

«En Alemania el 80% de los ciudadanos ven injustificada la ofensiva armada en Gaza. En Francia 75% quieren sanciones contra Israel. Un tercio de los alemanes que están en contra de esta barbarie son de origen judío».

«Es una traición de algunos que no hacen la voluntad de la población. Estamos pasando de a poco a hacer más acciones concretas como la flotilla por Gaza, marchar por Gaza o eliminar cualquier apoyo a las empresas de armas que apoyan a Israel. Haya una responsabilidad colectiva, moral, considerando que Alemania e Italia son el segundo y el tercero vendedor de armas a Israel. Vamos a seguir con o sin los gobiernos».

«La UE ha adoptado 17 paquetes de sanciones contra Rusia por la guerra contra Ucrania. Y ahora la Unión Europea no ha impuesta una sola sanción contra Israel ni contra su política de apartheid ni contra su política genocida (…)».

«Esta complicidad entonces está sobre la colonización, el colonialismo, el racismo y el fascismo. La política israelí tiene una herencia de los estados europeos. Eso está vinculado a la historia de ocupación de Palestina. Lo hecho por Israel es una repetición del historial colonial europeo», concluyo la eurodiputada Rima Hassan.

Conclusión

La primera reunión de Grupo de Trabajo de la sociedad civil internacional en alianza al Grupo Ministerial de la Haya, se realizó en Bogotá el 17 de julio, junto a ALBA Movimientos: PNGO es una plataforma palestina de 150 organizaciones humanitarias, Via Campesina y otras redes internacionales como CETIM de Ginebra.

La Vía Campesina (LVC) es un movimiento global liderado por organizaciones campesinas que reúne a 180 organizaciones locales y nacionales en 81 países, representando a aproximadamente 200 millones de pequeños agricultorxes, y es miembro de la red mundial de los movimientos populares que han encontrado en varias ocasiones el Papa Francisco, con el liderazgo de Pedro Stedile del Movimiento Sem Terra MST de Brasil y de Juan Grabois, político fundador del movimiento de cartoneros de Argentina.

Morgan Ody, Coordinador General de LVC, declaró: «La Vía Campesina cree que la creación del Grupo de La Haya representa un momento decisivo en la lucha global por la justicia y la rendición de cuentas internacional. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para que se unan de inmediato al Grupo de La Haya y participen activamente en el cumplimiento de su misión de garantizar el respeto del derecho internacional y, así, proteger al pueblo palestino de los crímenes de guerra sistemáticos y la limpieza étnica».

En la marcha frente a la Cancillería, encuentro una activista holandesa que me comenta que “el papa Francisco fue de los primeros líderes mundiales en denunciar el genocidio”.

Efectivamente el papa Francisco afirmó en noviembre de 2023 que la situación que se vive en Gaza “es un genocidio”.

Francisco asumió entonces un papel activo para tratar de encontrar una salida dialogada a la ofensiva israelí en Gaza. Además de reunirse, por separado, con israelíes y palestinos, dedicó buena parte de sus reflexiones en la Audiencia General de los miércoles al conflicto, que por primera vez calificó de “terrorismo”. “Esta mañana recibí a dos delegaciones. Una israelí, que tiene a sus familiares rehenes en Gaza, y otra de palestinos, que tienen familiares prisioneros en Israel. Sufren tanto. He sentido cuánto sufren ambos. Las guerras hacen esto. Pero aquí hemos ido más allá de la guerra. Esto ya no es guerra, es terrorismo”, declaró el papa.

En su libro que salió a la venta a principios de 2025, Francisco denuncia “la vergonzosa incapacidad de la comunidad internacional” para “poner fin a la masacre” en Palestina.

“Eso también es terrorismo. La guerra que mata a civiles indefensos y desarmados, incluso a voluntarios de Cáritas que distribuyen ayuda humanitaria, que atormenta sin tregua a los civiles, que reduce al hambre a la población, produce el mismo terror insensato”. El papa Francisco volvía a arremeter contra la invasión israelí en Gaza en su nueva autobiografía Esperanza, publicado en todo el mundo el pasado 16 de enero de 2025.

Voy a concluir este artículo con las palabras finales de la intervención de Francesca Albanese en el Museo Nacional de Colombia, en el marco de la conferencia internacional “Acción Colectiva en defensa de Palestina”:

«Necesitamos construir un nuevo orden mundial multilateral que debe estar liderado por países de la mayoría global, como yo llamo al Sur Global… Una visión alternativa que priorice la dignidad humana por encima de las alianzas estratégicas, la comunidad por encima de la conquista y la introducción de valores cruciales de la humanidad en el orden legal internacional… A medida que los Estados se suman a los miembros fundadores del Grupo de La Haya y toman acciones más audaces y firmes, deben ofrecer una visión profundamente humana sobre un nuevo orden global capaz de ir más allá de la política centrada en los Estados. En este momento existencial para el pueblo palestino, nosotros, el pueblo del mundo, debemos mantenernos unidos… Debemos exigir este cambio de paradigma a los gobiernos, a las entidades corporativas, a las empresas, presionando con boicots, desinversiones y rendición de cuentas. Hoy no podemos permitirnos el lujo de perder la esperanza: ni por los palestinos ni por todos nosotros… La esperanza es una disciplina que necesitamos practicar juntos. Lo que venga después dependerá de todos nosotros».

Concluyendo, la conferencia celebrada en Bogotá los días 15 y 16 de julio de 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo de multilateralismo protagonizado por países del Sur Global decididos a actuar sin la tutela de las potencias occidentales.

*Cristiano Morsolin investigador y trabajador social italiano radicado en Latinoamérica desde 2001, autor de 10 libros en 5 idiomas. Analiza las relaciones entre derechos humanos, movimientos sociales, políticas emancipadoras y la geopolítica de Papa Francisco. Fue recibido por el Papa Francisco en audiencia en Vaticano en octubre de 2017. Co-fundador del Observatorio sobre la Región Andina SELVAS (Milán, 2001), del Observatorio sobre las mafias “Liberande” (promovido por la red LIBERA, Roma, 2007).

