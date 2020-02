Vicentin: Ministro Sukerman participó en Segunda Reunión Multisectorial en defensa de los trabajadores

ROBERTO SUKERMAN Ministro de Trabajo de Santa Fe

[#Vicentin] ROBERTO SUKERMAN Ministro de Trabajo de Santa Fe participó en representación del gobierno provincial de Omar Perotti. Agradeció la invitación de Monzón y Reguera. En el panel sostuvo que ***"La situación de Vicentin afecta seriamente no sólo al Cordón Industrial sino también al norte de la provincia, en localidades como Avellaneda y Reconquista, e inclusive al sur de Chaco. Es un gigante y queremos que siga en manos argentinas. No queremos la extranjerización de la empresa. Se tiene que poner en marcha ya!. En este momento del año y no en cualquier otro”.***Luego con la prensa comentó ***"Venimos siguiendo el tema Vicentin desde Diciembre en Reuniones con Reguera. Aspirábamos a que se solucione antes de la instancia judicial pero no fue así.******Lo único que no puede esperar es poner en marcha la empresa por el bien de los trabajadores y la actividad económica. Por otro lado estarán los acreedores y también la investigación judicial que determinará las responsabilidades penales.******Todo eso en simultáneo, pero lo urgente es conservar la fuente de trabajo. Es una empresa con actividad multimillonaria. Esta es una compañía absolutamente rentable. Sabemos que hay varias empresas argentinas en disposición de hacerse cargo si fuera necesario".***Segunda Reunión Multisectorial en defensa de los puestos de trabajo. Convocada por la CGT Regional San Lorenzo a pedido del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo.——–Prensa SOEALuciano Mandón Secretario de PrensaGabriel Gómez Fiori ComunicaciónFilmación gentileza de Lucas Maidana (TVR)

Publicado por Gabriel Gomez Fiori en Martes, 18 de febrero de 2020